Aplazan autobiografía de Britney Spears por temor a líos legales

La autobiografía de Britney Spears ha sido aplazada. La casa editora no se ha atrevido a lanzar el libro de la cantante debido a que los nombres de varios famosos que pasaron por la vida de la artista se encuentran en sus páginas y no habla bien de ellos, algo que podría desencadenar en eventuales demandas.



Por ahora se sabe que la autobiografía de Britney Spears narra su historia de triunfo, refleja sus momentos más vulnerables, su infancia, sus sueños, su ruptura con Justin Timberlake, el instante en el que se rapó la cabeza y la lucha contra su familia por su tutela.

Britney Spears recibió una suma de quince millones de dólares por el libro, que promete enormes ganancias.

La vida de Britney Spears

Britney Spears es una cantante, actriz y bailarina estadounidense nacida en McComb, Misisipi, en 1981. Desde su infancia, mostró una gran inclinación por la música y el baile, lo que la llevó a participar en numerosos concursos y actuaciones locales. A los 8 años, ingresó en el programa televisivo 'The Mickey Mouse Club', donde compartió escenario con otros artistas jóvenes como Justin Timberlake y Christina Aguilera.

En 1998, con solo 17 años, Britney lanzó su primer álbum "Baby One More Time", que se convirtió rápidamente en un éxito mundial, vendiendo más de 10 millones de copias en su primer año y siendo considerado uno de los álbumes más vendidos de la historia. El álbum fue seguido por otros éxitos como 'Oops!... I Did It Again' y 'Britney'.

Además de su carrera musical, Britney también ha incursionado en el cine, actuando en películas como "Crossroads" y "Austin Powers in Goldmember". En el ámbito personal, la vida de Britney ha estado marcada por una intensa atención mediática y numerosos problemas de salud mental y legales. En 2007, sufrió una crisis nerviosa que la llevó a ingresar en una clínica de rehabilitación y a perder la custodia de sus hijos.

En los años siguientes, continuó lanzando música y realizando giras, pero su carrera se vio eclipsada por su lucha contra la tutela legal que controlaba su vida personal y financiera desde 2008.

En 2021, Britney Spears habló públicamente sobre el abuso que había sufrido bajo la tutela y comenzó una batalla legal para recuperar su autonomía.

La figura de la tutela fue revocada finalmente tras 13 años bajo la orden de Jamie Spears, su padre.