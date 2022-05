Becky G lanza 'Esquemas', su tercer álbum

Becky G es una talentosa actriz y cantante estadounidense, nacida y criada en Inglewood, California. Nieta de inmigrantes mexicanos, hoy a sus 25 años dice que jamás ha sido ajena a las dificultades. Llegar al nivel de reconocimiento y de talento actual ha sido 'guerreado' y tocando muchas puertas. En cada concurso, cada casting y cada reunión en la que se presentaba desde los 9 años de edad veía allí una oportunidad, una posibilidad para que alguien descubriera su talento.

Y en ese acompañamiento en el que ha estado durante 16 años de carrera musical y en la actuación han estado presentes sus padres quienes la han apoyado desde antes de ser famosa; guiándola, comprometidos con la felicidad de su hija y brindándole esa disciplina que le permitió sentirse llena de valores. Con 'Esquemas', nombre de su nuevo álbum, resume ese caminar que refleja en cada uno de los temas.

"Mi intención siempre ha sido romper 'esquemas', porque dentro de la industria con la sociedad, con nuestra cultura, siempre nos tratan de poner en una cajita a las mujeres diciendo que debería expresarse así y no así, vestirse así y no así, hablar de tal manera. Siempre va a ser todo a mi manera, aunque a veces porque soy humana, sí me siento insegura. Pero cada vez me voy dando cuenta qué es la vida y va a pasar lo que va a pasar y lo más importante es estar presente en este momento y ser auténtica. 100% orgullosa de quién soy", aseguró Becky G.

Con 'Esquemas' continúa su caminar dentro de la industria musical, en la que no quiere que la encasillen ni hacer parte de ningún género musical en especial. No se queda en su zona de confort. Becky G se dio el gusto de estar acompañada con las colaboraciones de varios de sus cercanos y famosos colegas.

Con Natti Natasha interpreta 'Ram Pam Pam'. Recordemos que con la cantante dominicana hace 4 años interpretó el éxito 'Sin pijama', con el que escalaron con rapidez en las listas de popularidad de los distintos países con el pegajoso ritmo. Canta también con Guaynaa el tema 'Tajín' y hasta con Karol G , con quien estuvo cantando en Coachella invitada por la colombiana frente a más de 200 mil personas.

“Como dijo mi abuelita 'cuando Dios quiere pasan las cosas'. Grabé 'Mamii', antes que fuera 'Mamii', antes de que esta canción tuviera nombre, la canción era apenas un demo. Escribí mi verso, tenía todas mis partes ya grabadas en estudio. Llamé a Karol G y ella me dijo que era la canción que haríamos juntas. Yo la invité varias veces a cantar conmigo, pero por agendas no lo habíamos logrado", explicó la artista.

En esta charla con esta hermosa y talentosa mujer latina, queda claro que sabe quién es, lo que quiere y está orgullosa de sus raíces. Con 'Esquemas', su tercer álbum, quiere también empoderar a su público con su esencia invitándolo a conseguir lo que se propone, así como lo hizo ella.

Es que Becky G tiene esa G no solo por su apellido, Gómez, sino por ser una mujer gracia, grandeza, genialidad y gratitud con su público, en especial el público colombiano: "Me encanta que en la cultura colombiana y en la cultura mexicana tenemos mucho en común y siempre que estoy en Colombia me siento como en casa. Gracias por eso y por todo el apoyo siempre”.