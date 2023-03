Belinda fue acosada por fanático borracho en pleno concierto: “Me lastimó”

Belinda fue víctima de un borracho que burló la seguridad y se subió a la tarima para "abrazarla". Todo quedó grabado en un video en el que se ve la incomodidad de la cantante mexicana y hasta lo que hizo para apaciguar la situación.

El hecho tuvo lugar en la Feria de Fresas que se celebraba en México. El sujeto llegó hasta donde estaba la actriz y se aferró a ella en un hecho que parecía de idolatría, pues incluso se le arrodilló.

Aunque para muchos el sujeto actuó con furor por su fanatismo, otros dicen que se aprovechó para tocarle las nalgas y para apretar su cara contra el busto de Belinda.

En todo caso, la situación se calmó gracias a la propia artista: “A ver si respiras y te relajas, te juro que no te van a agarrar”. Al final, el hombre bajó y volvió a mezclarse con los demás espectadores.

Publicidad

Belinda le pasó una botella de agua al sujeto. “Te tomas eso y respiras porque casi te da algo, me asustaste”, manifestó entre risas y la respuesta del público que la aplaudía.

Aunque en ese momento el show siguió, la cantante contó en sus redes sociales cómo seguía: “Casi me tira y me lastimó. Además, del susto que me llevé, me duele mucho la espalda”.

En redes sociales han criticado fuertemente al sujeto, a quien acusan de escudarse en su supuesto fanatismo para “toquetearla”.

Publicidad

Novio de Becky G admitió infidelidad

En otras noticias de entretenimiento, el novio de Becky G rompió el silencio y reconoció públicamente que sí engañó a la artista. El hombre compartió un comunicado en sus redes sociales en el que aprovechó para disculparse con la intérprete de 'Sin pijama'.

“Has sido una luz en mi vida, mi fuerza, quien siempre me ha mostrado amor incondicional. En vez de honrar ese amor cada día, he hecho lo contrario, te he hecho daño e irrespetado a la persona que más amo. Lo siento y sé que tengo que hacer todo y más para ganarme tu confianza y el amor que mereces. He luchado contra traumas personales y una aguda ansiedad creada por mi propia negación, orgullo y malas decisiones", dijo el deportista.



Agregó: "He decidido comprometerme con un programa de bienestar mental para trabajar en las partes de mí que necesitan sanación. Esta última semana de caos y dolor me ha forzado a afrontar las consecuencias de mis actos, mis miedos y mis fallos del pasado. He estado participando de lleno en terapia, reconociendo que he desarrollado el enfado y problemas de salud mental que necesitan ser tratados".

Hasta el momento, se desconoce si Becky G rompió su compromiso con Sebastian Lletget.