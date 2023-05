Caída de Bruce Springsteen en pleno escenario generó susto entre sus fanáticos

Este fin de semana, Bruce Springsteen se estaba presentando en Amsterdan en medio de su gira por Europa llamada ‘Only the strong survive’. Allí, el artista conocido como ‘The boss’ sufrió una caída en plena tarima mientras interpretaba una canción.



Afortunadamente, el legendario músico y compositor de 73 años no tuvo heridas o contusiones de gravedad. De hecho, se lo tomó con humor y se rio mientras le ayudaban a ponerse en pie.

¿Quién es Bruce Springsteen?

Bruce Springsteen, nacido el 23 de septiembre de 1949 en Long Branch, Nueva Jersey, es un legendario cantante, compositor y músico estadounidense. Conocido como ‘The boss’, ha dejado una huella imborrable en la música rock durante más de cinco décadas. Su estilo único, letras poéticas y energéticas actuaciones en vivo han cautivado a millones de fanáticos en todo el mundo.

Desde muy joven, Springsteen mostró un gran interés por la música. Aprendió a tocar la guitarra a los 13 años y comenzó a actuar en clubes locales con su banda. En 1973, lanzó su primer álbum, ‘Greetings from Asbury Park, N.J.’, que recibió elogios de la crítica pero no alcanzó gran éxito comercial. Sin embargo, su segundo álbum, ‘The Wild, the Innocent & the E Street Shuffle’ (1973), empezó a llamar la atención de la industria musical y estableció a Springsteen como una promesa emergente.

Fue en 1975 cuando Bruce Springsteen y su banda, la E Street Band, lanzaron el icónico álbum ‘Born to Run’, que se convirtió en un éxito instantáneo. El álbum presentaba éxitos como ‘Born to Run’ y ‘Thunder Road’ y catapultó a Springsteen a la fama mundial. Le siguió el aclamado ‘Darkness on the Edge of Town’ (1978) y ‘The River’ (1980), que le brindaron aún más reconocimiento y consolidaron su estatus como uno de los grandes del rock.

A lo largo de su carrera, ha lanzado numerosos álbumes exitosos, incluyendo ‘Born in the U.S.A.’ (1984), ‘Tunnel of Love’ (1987), ‘The Rising’ (2002) y ‘Magic’ (2007). Sus letras a menudo exploran temas como la clase trabajadora, la lucha por el sueño americano y la identidad estadounidense, resonando profundamente en su audiencia.

Además de su carrera musical, Bruce Springsteen también ha incursionado en el cine. Ganó un Premio de la Academia en 1994 por la canción ‘Streets of Philadelphia’ de la película ‘Philadelphia’. También ha publicado un libro autobiográfico aclamado por la crítica, ‘Born to Run’ (2016), en el que comparte detalles íntimos sobre su vida y carrera.

En cuanto a datos curiosos, Springsteen es conocido por sus enérgicas actuaciones en vivo que a menudo superan las tres horas de duración. También es un defensor comprometido de los derechos de los trabajadores y ha apoyado causas sociales y políticas a lo largo de su carrera.

Con su enfoque honesto y apasionado de la música, ‘The boss’ ha dejado una marca indeleble en la historia del rock. Su talento artístico, su dedicación a la autenticidad y su conexión con su audiencia lo han convertido en un ícono duradero en la industria de la música.