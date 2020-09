Restaurante Leo, Cocina y Cava, nuevamente entre los mejores del mundo

Leonor Espinosa, reconocida chef colombiana, celebró un nuevo reconocimiento para su restaurante Leo, Cocina y Cava’ en Bogotá. Fue reconocido como uno de los mejores en el mundo al ubicarse en el quinto puesto en Tripadvisor, sitio web que recolecta los comentarios de viajeros.

“Uno nunca se imagina que, en medio de esta incertidumbre, con el restaurante cerrado, pueda recibir un premio como el del Tablet Choice que es best of the best. Es el premio más alto que otorga esta aplicación. Es reconocer a Colombia -que es un país definitivamente que no es reconocido ante el mundo- como un país gastronómico”, expresó la chef.

Espinosa resalta que este reconocimiento abre la posibilidad para más restaurantes, cocineros y productores de Colombia.

Aunque el panorama está lleno de incertidumbre, Leonor nunca se ha quitado el delantal y por eso decidió crear ‘Mi casa en tu casa’.

“La gente tiene la oportunidad de degustar ese sabor que caracteriza a Leo, pero en otra categoría, con ingredientes y una cocina realmente bastantemente accesible”, explica.