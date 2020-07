Sin pelos en la lengua, Lina Tejeiro cuenta cómo va su recuperación tras cirugía por biopolímeros

“Me siento muy, muy bien”, empezó diciendo Lina Tejeiro, que llevaba dos semanas alejada de las redes sociales luego de ser sometida a una cirugía para retirarle unos biopolímeros que se implantó hace seis años y que estaban afectando su salud.

Entre broma y seriedad, comentó: “el c*** me quedó muy lindo”.

“Obvio, tengo cicatrices, pero eso es lo de menos. Ahorita lo importante es la salud y estar recuperado completamente (…) En un momento en donde tienes que escoger entre la salud y la belleza, pues la salud toda la vida, no me importa quedar con una marca en el cuerpo con tal de tener calidad de vida”, dijo.

Sus seguidores le preguntaron que habría pasado si no se hubiera sometido a esa cirugía, a lo que ella respondió que “los síntomas iban a empeorar, seguramente los calambres iban a empeorar, el adormecimiento en la pierna derecha iba a empeorar, podían migrar hacia la espalda, hacia las piernas, hacia la vagina”.

Reveló que llegó a padecer “una sudoración excesiva en las noches horrible, como que mi cuerpo sabía que tenía algo extraño, y en las madrugabas sudaba de una manera que ustedes no se imaginan”.

“Tuve síntomas leves, porque hay mujeres a las que les cambia el color de la piel, que les salen turupes en los glúteos, que les migran a partes que es difícil operar, a veces hasta la columna”, añadió.

Desde la cirugía, relató, su mamá ha estado con ella.

“Ha sido mi amiga, mi enfermera, mi confidente, la que me baña, me sube, me baja, me viste”, detalló.

Aún no puede ejercitarse ni sentarse, pero ya duerme boca arriba.

Por el diagnóstico de los médicos, al parecer no necesita más cirugías.

Al ser preguntada de por qué se dejó implantar biopolímeros respondió: “Me dejé llevar, es como una cadena, que Pepita Pérez se toma unas pepas para adelgazar, entonces tú también las compras y te las tomas para adelgazar”.

No se inyecten nada en los glúteos, hagan ejercicio y si no, ámense tal cual como son Lina Tejeiro

“Yo caí por boba, porque quería más en un momento de mi vida donde estaba insegura, donde tenía la autoestima por el piso (…) Me dejé llevar, falta de amor propio”, agregó.

