Slash, guitarrista de Guns N' Roses, anuncia su regreso a Bogotá: fecha y precio de la boletería

Empiezan los anuncios de conciertos para los fanáticos del rock. Este martes, 17 de octubre de 2023, se confirmó que Slash, la leyenda musical y guitarrista de Guns N' Roses, regresará a Bogotá con su proyecto musical en 2024.



El artista nacido en Londres hace 58 años se presentará el próximo 26 de enero en el Chamorro City Hall de Bogotá. El show que trae a Slash a la capital de Colombia esta vez es junto a Myles Kennedy & The Conspirators.

A Saul Hudson, más conocido como Slash, miles de fanáticos tuvieron la suerte de verlo en vivo en Bogotá con sus icónicos solos de guitarra durante las dos noches que se presentó junto a Guns N' Roses en el estadio El Campín, el 11 y 12 de octubre de 2022.

Un año más tarde de esas presentaciones en la capital del país, el guitarrista confirma su regreso a la ciudad con un nuevo show. Aunque promete que nuevamente tendrá su rebeldía y demostrará su talento en la guitarra, este será un espectáculo mucho más cercano y profundo con el artista.



La venta de boletería para el regreso de Slash a Bogotá tendrá una preventa para clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y Av Villas) y que iniciará el lunes 23 de octubre de 2023. Mientras que la venta para el público general será a partir del 25 de octubre con todos los métodos de pago en la plataforma de ETicket.co.

Por ahora, se conoce que este será el único show que tendrá el guitarrista en Colombia con su gira internacional The River Is Rising, en la que lo acompaña el músico Myles Kennedy, quien hizo parte de agrupaciones como Alter Bridge, Citizen Swing y The Mayfield Four.

Los precios, según informó Páramo Presenta, empresa encargada de traer el show de Slash a Colombia, estarán desde $179.000 sin servicio incluido. En el Chamorro City Hall tan solo estarán habilitadas dos localidades, VIP y General.



Cabe recordar que Slash publicó en sus redes un mensaje de agradecimiento a Bogotá tras sus dos shows con Guns N' Roses. "¡Gracias, Bogotá, Colombia, por una fantástica segunda noche en tu increíble ciudad! Muy contento de estar de vuelta, ustedes son hermosos, ¡Gracias!", escribió en X.

Ahora los fanáticos del rock y de Slash podrán repetir la experiencia de escuchar en vivo los solos de guitarra del artista. No por nada ha sido calificado como uno de los mejores por publicaciones internacionales como Rolling Stone, Time, Guitar World, Total Guitar, entre otras.