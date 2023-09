Sofía Vergara, portada en la revista Vogue, habló sobre su papel como 'Griselda': "Fue un riesgo"

La actriz colombiana Sofía Vergara es por primera vez portada de la revista Vogue en sus ediciones para México y Latinoamérica. La famosa que ha triunfado en Hollywood reveló detalles de su vida, sus proyectos y cómo se convirtió en estrella internacional.



La barranquillera llegó hace 20 años a los Estados Unidos y, desde allí, se ha convertido en la colombiana que brilla en Hollywood y que atrapó al entretenimiento internacional con su encanto. Ahora la actriz de 51 años se renueva con 'Toti', su propia línea de belleza, y con su primer personaje en una serie en español, 'Griselda'.

Sofía Vergara representará la vida de la narcotraficante Griselda Blanco a las pantallas. Afirmó que era una idea de hace muchos años con su compañía de entretenimiento Latin World Entertainment.

"Me llamó muchísimo la atención porque era una mujer con muchas capas. No era únicamente una narcotraficante; era además una madre, una esposa y un monstruo, todo al mismo tiempo", pero agregó que en ese momento "no me pareció apropiado mostrar la historia de una mujer que había logrado salir de la cárcel después de todo lo malo que hizo".



La actriz colombiana retomó el proyecto años después del asesinato de Blanco y llegará a las pantallas, con ella como protagonista, en enero, a través de Netflix. Sofía Vergara relató que para ella fue un gran reto, al desprenderse del personaje que la lanzó a la fama, Gloria Pritchett en Modern Family.

Además del reto que implicaba, aunque sorprenda a muchos, que es su primera vez actuando en español. "Quería lograr que no hubiera nada de Gloria en este personaje y que no hubiera nada de mí, porque la realidad es que hay mucho de mí en Gloria Pritchett ... Fue un riesgo grande. Fueron seis meses intensos. Aunque no lo creas o suene ridículo, nunca había hecho un drama y nunca había actuado en español".



La famosa agregó que no le dio miedo ser criticada porque su producción fuera una 'narcoserie'. "Yo crecí en Colombia durante la época del narcotráfico. Fue una época muy difícil. Desafortunadamente es parte de la historia de mi país. Somos lo que somos por lo que hemos vivido. Colombia ha salido adelante. Tenemos muchos problemas, pero la gente de Colombia es una gente muy luchadora, que sobrevive, entonces es parte de nuestra historia. Por eso no me dio miedo tocar el tema’".

Por otro lado, destacó que dentro de la producción quería llevar a su lado a grandes actores y talentos latinos. "Hicimos una mezcla de chicanos, cubanos, venezolanos, argentinos y por supuesto, colombianos. Toda la gente de la serie es latinoamericana", aseguró.