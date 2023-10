Taylor Swift logró récord en ventas con la película 'The Eras Tour': se estrena el 13 de octubre

El fenómeno de Taylor Swift a nivel mundial no se detiene, la artista estadounidense ahora rompió un récord en ventas con las entradas para la película 'Taylor Swift - The Eras Tour', en la cual muestra a detalle su concierto en San Francisco.



Lo que ha conseguido la cantante de 33 años es un hecho sin precedentes para un artista pop. Falta una semana para el estreno de la cinta en teatros y ya recaudó 100 millones de dólares en taquilla.

La información la dio a conocer AMC Entertainment Holdings Inc., el distribuidor oficial de la cinta en Estados Unidos. Esto convierte a la película sobre Taylor Swfit en la cinta de un concierto más taquillera en la historia.

Según se ha establecido, la producción cinematográfica, que se estrenará el próximo 13 de octubre en 8.500 cines de 100 países, consiguió destronar a la de su colega Justin Bieber, quien en 2011 logró recaudar 99 millones de dólares con su película 'Justin Bieber: Never Say Never'.



Aunque no entra en la categoría, Taylor Swift estaría cerca de alcanzar el récord de la película 'This Is It', de Michael Jackson, que recaudó 261 millones de dólares en todo el mundo. Sin embargo, esta no se cuenta como película de un concierto porque solo narra la preparación del 'rey del pop' para un show que no alcanzó a dar.

Varios medios especializados en el séptimo arte señalan que la cinta sobre el concierto que Swift dio en San Francisco con su 'The Eras Tour' será uno de los estrenos más exitosos en los teatros, señalando que es posible que supere el recaudo de los 100 millones de dólares solo en Norteamérica.

En 2023, las únicas películas que han superado esa cifra en taquilla han sido 'Barbie: La película' (162 millones), 'The Super Mario Bros. Movie' (146 millones), 'Spider-Man: Across the Spider-Verse' (120 millones), 'Guardians of the Galaxy Vol. 3' (118 millones) y 'Ant-Man and the Wasp: Quantumania' (106 millones).



Aunque en un principio la cinta solo se anunció en Estados Unidos, 'Taylor Swift - The Eras Tour' llegará el 13 de octubre a salas de cine en 100 países, incluido Colombia. "La gira no es lo único que estamos llevando a todo el mundo... ¡Estoy tan emocionada por decirles a todos que la película del concierto The Eras Tour llega ahora oficialmente a los cines de TODO EL MUNDO el 13 de octubre!", escribió la famosa en sus redes.