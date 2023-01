“Te amo”: estos mensajes demostrarían que Sara Uribe volvió con Guarín

En plena sesión de belleza, la presentadora decidió publicar un video en redes sociales y el jugador colombiano no tardó en reaccionar.

Desde la semana pasada, cuando Sara Uribe renunció a algunos compromisos laborales, comenzó a especularse sobre las razones que la llevaron a hacerlo.

Muchos insistieron en que había vuelto con Freddy Guarín y se iba para China, país donde juega el centrocampista.

Aunque esto no se ha confirmado, sí es cierto, ella misma lo dijo, que retomaron su relación.

Y la última pista que dejaron a sus seguidores fue un intercambio de mensajes en Instagram.

“Te amo, oís”, le comentó Guarín a Sara Uribe en un video donde ella mostraba su paso por un spa en Medellín. “Yo también te amo”, respondió ella.

“Sean muy felices. Ya son muy valientes por luchar por lo que sienten con tantos ojos encima juzgándolos”, escribió una seguidora.

“Son dos personas libres con la capacidad de amar y ser felices, no veo descaro por ningún lado”, respondió otra.

Esta relación se ha visto rodeada por algunas controversias. Si quiere conocer más, vea:

“No éramos las personas para estar juntas”: Freddy Guarín confiesa...