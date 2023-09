'Trampita' de Yo me llamo Paola Jara no pasó desapercibida: "Hay cámaras en todo lado"

Aunque en la más reciente presentación de Yo me llamo Paola Jara, la participante recibió buenos comentarios por parte de los jurados, Amparo Grisales no dejó pasar por alto un acto de la imitadora que fue considerado como "trampa".



Tras su show, la actriz le pidió a la participante que se acercara a la mesa de los jurados para analizar su maquillaje. "Es que es igualita, es la hermana perdida", dijo en un principio Amparo Grisales, destacando el gran parecido de la imitadora con la artista original.

Sin embargo, la famosa señaló que había algo que la hacía ver "rara" y por eso quería analizarla de cerca. Al ver a la participante a una menor distancia, Amparo Grisales notó que era un problema con su maquillaje. "Tienes la nariz torcida por un maquillaje mal hecho", aseguró la famosa.

La jurado del programa Yo me llamo , de Caracol Televisión, le preguntó a la imitadora quién la había maquillado. Yo me llamo Paola Jara intentó desviar la atención y no responder la pregunta, pero Amparo Grisales le dijo que no mintiera.



"Fuiste tú, no me mientas. Yo sé todo acá. Tenemos cámaras en todos lados, y tú solita, escondidita, fuiste y te hiciste un contorno allí", le dijo la jurado a la participante, quien no refutó las palabras de la famosa, confirmando que ella había cambiado su maquillaje.

Amparo Grisales regañó a la participante por hacer ese tipo de cosas, teniendo en el programa a expertos que le ayudaban con sus interpretaciones y apariencia. "No hagas esas trampitas que para eso están los maestros en la escuela", le recomendó.

Para finalizar su llamado de atención, la jurado señaló que no toleraría otras "trampitas" por parte de los participantes, puesto que en el programa se les dan las herramientas necesarias para llevar a cabo su imitación y convertirse en el doble perfecto.



Por otro lado, César Escola hizo llorar a la participante Yo me lamo Paola Jara, pero con sus comentarios positivos. "Le pusiste una fuerza al coro que no me importa esa respiración porque fue con entrega, con pasión y con las notas plenas. Tuviste el vibrato de la original", señaló el músico argentino.

Pipe Bueno coincidió con su colega señalando que "esta es la presentación en la que mejor te he sentido, en todos los aspectos. Le metiste el sabor que necesitaba la presentación".