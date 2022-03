¿Volvieron? Jenn Muriel se pronuncia sobre su relación actual con Yeferson Cossio

La modelo paisa Jenn Muriel, la supuesta exnovia del creador de contenido Yeferson Cossio , se pronunció en sus redes sociales sobre la actual relación que mantiene con el influenciador.

A través de historias de Instagram, Jenn Muriel aclaró las constantes preguntas que le realizan.

“Lo pensé demasiado para venir a hablar de este tema, yo ni siquiera debería dar explicaciones”, expresó.

Jenn Muriel indicó que sabe que es una figura publica, sin embargo, eso no le da el derecho a las personas de estar opinando ni cuestionando las decisiones de su vida privada.

“No sé en qué momento, cuando uno decide ser creador de contenido, firma algo en donde dice que las personas tienen que opinar sobre su vida personal”, indicó.

Asimismo, pidió más respeto sobre el tema y solicitó a los seguidores que no cuestionen su vida privada.

“Si yo estoy o no estoy con él es algo que solo me incumbe a mí, eso no le tiene que doler a absolutamente nadie más”, aseguró.

Por último respondió a aquellos que la han tildado de mentirosa y aseguran que la ruptura se dio por una estrategia de marketing con el fin de generar mayor publicidad a sus perfiles.

“¿Marketing de qué? No he querido salir a hablar del tema y así seguirá siendo”, concluyó.

Tras sus declaraciones, muchos internautas la han criticado pues consideran que la modelo e influenciadora "no se da su lugar" después de la aparente relación que mantuvo Yeferson Cossio con la creadora de contenido Aida Victoria Merlano.

Cabe recordar que la expareja fue captada junta en Cancún recientemente.

“Creo que todo es una estrategia”, “Solo quiere hacerse notar en redes”, “Le fueron infiel y sigue con él, creo que no se tiene amor propio”, fueron algunos de los comentarios.