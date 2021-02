“Ya no tengo pelo”: Yuri habla de las secuelas que le dejó el coronavirus

Yuri tiene alopecia, según dijo la misma cantante a algunos medios al hablar de las secuelas que le dejó el COVID-19.

La artista aseguró que se había quedado "medio pelona, por eso utilicé pelucas en Premios Lo Nuestro. No me pudieron peinar porque ya no tengo pelo, muy poquito. Ya se me dejó de caer. Ya estoy en tratamiento".

Así lució durante la gala:

AFP

AFP

AFP

Publicidad

AFP

Sin embargo, algunos han señalado que el afán de Yuri por mantener su pelo dorado usando diversos productos es lo que le ha hecho sufrir de alopecia y no el COVID-19.

Yuri está tomando una serie de vitaminas que le recetó un dermatólogo. Con ellas, afirmó, el pelo ya dejó de caerse. “Dije 'gracias'”, cuando no vio más cabello regado.

Ahora confía en que pronto su melena rubia vuelva a crecer.