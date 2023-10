Yailin aparece tras escándalo de Tekashi, prófugo de la justicia: "Gracias por estar conmigo"

En la prensa internacional se ha hecho tendencia la situación legal del rapero Tekashi 6ix9ine, que tiene una orden de captura en su contra en República Dominicana, luego de agredir al equipo de su pareja Yailin, la más viral.



El pasado viernes el rapero irrumpió en el estudio en el que Yailin ha estado trabajando en su música y atacó a varios trabajadores. El productor Diamond la mafia, quien trabaja con la cantante, señaló que también la había agredido a ella.

Sin embargo, este domingo Yailin, la más viral decidió hacer uso de sus redes sociales tras días de silencio y pronunciarse sobre lo sucedido. Sorprendió que la artista negó haber sido golpeada por el rapero y que hayan terminado su relación.

En sus historias de Instagram la expareja de Anuel AA, señaló que "normalmente no hago esto, pero estoy cansada de que la gente invente cosas sobre mí todo el tiempo".

Agregó que ha estado "enfocada, trabajando para mi hija, mi mamá y mis fans" y aseguró que se encuentra bien. Pero sorprendió especialmente al negar las aseveraciones de su productor musical.



"No estoy separada ni estoy siendo abusada. Solo quiero trabajar en paz", escribió Yailin negando haber sido golpeada por el rapero y haber terminado su relación con él.

Cabe mencionar que a través de un live en Instagram el productor Diamond la mafia aseguró que Tekashi "agarró a Yailin por ahí también. Ella que me excuse porque le tengo cariño y tal vez ella no quisiera que esto saliera a la luz, la desbarató también… Ella no más se oía llorando en la llamada".



Con las palabras de la cantante, negando que su pareja la hubiera golpeado, Diamond la mafia reaccionó en sus propias historias escribiendo: "qué decepción, ahora me quieres hacer quedar mal".

Finalmente, la famosa escribió unos agradecimientos "a todos mis fanáticas, las quiero mucho y agradezco todo su amor y apoyo. Gracias por estar conmigo en todo momento".

Cabe mencionar que tras el ataque de Tekashi a los productores, el rapero intentó salir del país en su avión privado. El vuelo fue frustrado porque sobre el cantante pesaba una orden de arresto y alerta migratoria por los hechos en los estudios, pero en la actualidad se desconoce su paradero.