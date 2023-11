Yeison Jiménez reveló cuánto cobra por concierto y cómo llegó a esa cifra: "El sol sale para todos"

Yeison Jiménez en la actualidad es uno de los artistas de música popular o regional mexicano más reconocido en Colombia. El artista reveló recientemente los millones que cobra por una presentación, pero también los esfuerzos que lo llevaron a eso.

En una reciente entrevista que el artista concedió a La Ventana Podcast, el artista empezó hablando sobre su fe en Dios, desde que se convirtió en cristiano. Yeison Jiménez señaló que, cuando las personas se preguntan por su éxito, les responde que todo ha sido gracias a su profunda fe.

"He logrado hacer muchas cosas muy rápido porque mi fe es demasiado grande", dijo.

Inmediatamente, el intérprete de Mi Venganza, señaló que "la gente dice: 'Este es Yeison Jiménez y cobra 150 millones de pesos por cada show'".

De esta manera, Yeison Jiménez reveló el valor de una de sus presentaciones, pero señaló que todo ha sido un recorrido.

Según el nacido en Manzanares, Caldas, para llegar a cobrar 150 millones de pesos por un concierto ha recorrido un difícil camino en su carrera musical, pues en sus inicios cobraba menos de 100.000 pesos.

"Yo empecé cobrando 80 mil pesos por un show completo de 40 minutos en bares, cantinas, billares y demás", contó.



El cantante agregó que ha sido todo un recorrido en el que incluso recordó su paso por la plaza de mercado de Corabastos. Para el artista no hay excusa para salir adelante y cumplir sueños, se necesita disciplina, esfuerzo y, en su propia experiencia, fe.



"Una señora me mandó a llevar unas arepas a Corabastos, estando allá, un man me puso a doblar unos costales porque había mucho trabajo y así me crie en Corabastos durante seis años... El sol sale para todo el mundo, a nadie le faltan oportunidades, tienen falta de visión", aseguró el artista.

Recordó que en su momento tomó un riesgo para emprender su carrera musical y dejar la plaza de mercado. "Si no funcionaba, pensaba meterme al Ejército porque le tengo mucho respeto", reconoció el cantante.

Sobre cómo aumentó el valor de sus shows, el artista Yeison Jiménez reveló que en gran parte es gracias a su éxito, Aventurero. El cantante de 32 años señaló que en 2018, año en el que lanzó esa canción, su popularidad estaba aumentando, por lo que tenía agenda llena y con espectáculos de cerca de $10 millones.

"Ese tema surgió en 2018 y yo ya tenía la agenda vendida por cerca de $10 millones cada espectáculo... Luego, el teléfono se estalló de llamadas y les dije a los empresarios: ‘Yo no vengo a hacerle el favor a nadie porque he trabajado muy duro y este es el momento de cobrar’. Las fechas valen $60 millones. Si le sirve, bien, o, si no, me avisa y yo la vendo. Nadie me dijo no", aseguró el artista.