Patrick Dempsey es declarado como el hombre más sexy del mundo en 2023, según People

El famoso actor Patrick Dempsey fue elegido por la revista People como el hombre más sexy del mundo este 2023. A sus 57 años, su carrera se ha hecho más notoria por su papel del cirujano Derek Shepherd en la serie de televisión Grey's Anatomy.



"Es bueno tener reconocimiento y ciertamente mi ego sufre un pequeño golpe, pero me da la plataforma para usarlo para algo positivo", señaló el actor a la revista que le concedió el título.

Según detalló la publicación, Patrick Dempsey se ha llevado un "estatus de rompecorazones" a lo largo de su carrera artístic,a causando un frenesí entre sus seguidores. Más de 400 mil usuarios de las redes sociales reaccionaron al reconocimiento del actor.

"Se lleva la corona del hombre vivo más sexy", escribió la revista en sus perfiles de las plataformas digitales, en las que sus seguidores estuvieron de acuerdo.

"Me alegro de que esto pase en este momento de mi vida", le dijo Patrick Dempsey a la revista al conocer el título que se llevaría este año. Incluso mencionó que cuando recibió la noticia quedó en shock y pensó que todo era una broma.

"Luego comencé a reírme, como si esto fuera una broma, ¿verdad? ¡Siempre he sido la dama de honor! Lo había olvidado por completo y ni siquiera contemplé estar en esta posición. Así que mi ego es bueno", señaló el actor.

Por otro lado, en la publicación detallaron que el actor de Grey's Anatomy está casado con la maquilladora profesional Jillian Fink, con quien además tiene tres hijos: Talula, de 21, y los gemelos Sullivan y Darby, de 16.



Patrick Dempsey, nacido en Maine, Estados Unidos, también señaló que después de haber sido nombrado como el hombre vivo más sexy del 2023, aunque está orgulloso, espera las bromas de sus amigos y familiares.

"Simplemente se burlarán de mí, me molestarán y descubrirán todas las razones por las que no debería serlo. Lo cual es bueno, me mantienen joven", bromeó.

Cada año, la revista People hace este importante nombramiento eligiendo a una nueva celebridad. Patrick Dempsey se une a otros hombres famosos como Chris Evans, Paul Rudd, Ryan Reynolds, Chris Hemsworth, Michael B. Jordan, John Legend, Dwayne Johnson, Idris Elba, Adam Levine, Richard Gere, Channing Tatum y David Beckham.