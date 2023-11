Maluma recibió incómodo comentario de una presentadora: "Me gustaría amamantarlo"

No es un secreto para los seguidores y seguidoras de Maluma que el paisa es considerado uno de los artistas más guapos de la industria. Tras finalizar su gira por los Estados Unidos, el colombiano terminó con varias anécdotas de fanáticas que intentaron robarle un beso o hasta tocarlo en sus partes íntimas; ahora una famosa le hizo un comentario inapropiado.

Maluma terminó su Don Juan World Tour el pasado 4 de noviembre en el escenario del Kaseya Center de Miami, Florida. En ese concierto estuvo la reconocida presentadora Ana Navarro Flores, quien hace parte del equipo del programa The View de la cadena ABC.

La mujer estadounidense, con raíces nicaragüenses, realizó una publicación en sus redes sociales resumiendo su día y el concierto del colombiano. Sin embargo, su comentario sobre el cantante desconcertó a varios de sus seguidores.

"Estuve muy cerca de Maluma, pude hacer contacto visual con él", empezó diciendo la mujer en su publicación. Pero luego agregó que había quedado admirada con la apariencia del artista paisa, "Dios ayúdame. Creo que realmente babeé".

Navarro Flores señaló que "ese chico, Maluma, es sexy; es lo suficientemente joven para ser mi hijo, lo que podría explicar por qué me gustaría amamantarlo", aseguró en su publicación.

En los comentarios, varios de sus seguidores se burlaron de las palabras de la presentadora sobre Maluma, pero otros aseguraron que eran "innecesarias" y hasta "vulgares".

"¿Por qué tengo una imagen de ti amamantando a ese chico que no puedo dejar de ver?", "estoy decepcionado de tu comportamiento últimamente y tu vulgaridad", "Eres tan graciosa. Me encanta", "¿Amamantarlo? Dios Ana! Te amo pero no vuelvas a decir eso", se lee en algunos comentarios.

Fanática acosó a Maluma

Es común que Juan Luis -nombre de pila de Maluma- salga de sus conciertos atravesando una zona rodeada por fanáticos. El artista va acompañado por su equipo de seguridad, pero interactúa con algunos asistentes a sus shows que le dan regalos y le piden fotos.

Sin embargo, en medio de ese momento, en el Madison Square Garden, mientras el famoso daba la mano y concedía fotos a varios fanáticos, una mujer le mandó la mano a su zona íntima. El cantante reaccionó de inmediato retirando la mano de la señora y su equipo de seguridad lo alejó del público.

Se observa que Maluma le dirige algunas palabras a la responsable de este acto que ha sido calificado como "acoso" y luego de esto sale del lugar sin conceder más saludos a los asistentes.