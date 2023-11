Bad Bunny se enojó por canción creada con inteligencia artificial: "No merecen ser mis amigos"

Los avances de la inteligencia artificial cada vez sorprenden más a los seres humanos. Sin embargo, el cantante Bad Bunny no está muy a gusto con la canción que esta herramienta creó con su voz.

En TikTok se ha hecho viral una supuesta nueva canción del artista puertorriqueño llamada Nostalgia, en la que se señala que Bad Bunny colaboró con artistas como Justin Bieber y Daddy Yankee.

Sin embargo, en las publicaciones se señala que es una canción cuya letra y música fueron creadas por un humano, mientras que a través de la inteligencia artificial se utilizaron las voces de los artistas.

Bad Bunny protestó contra la inteligencia artificial

Como muchas otras celebridades que se han manifestado en contra del uso de su imagen o voz en la inteligencia artificial, Bad Bunny también reclamó que se creara esta canción y, peor aún, que sus seguidores la estuvieran disfrutando.

La queja la hizo a través de su WhatsApp Channel oficial. "Hay gente con la que me entiendo y gente con la que no... hay gente con la que conecto y gente con la que no", empezó escribiendo el puertorriqueño.

Luego agregó que "si a ustedes les gusta esa mierda de canción que está viral en TikTok sálganse de este grupo ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos".

Bad Bunny señaló que su nuevo álbum Nadie sabe lo que va a pasar mañana está hecho con el objetivo de alejar a su público de ese tipo de canciones virales y que prefieran escuchar sus verdaderas canciones.

"Por eso mismo hice el nuevo disco, pa' deshacerme de gente así. Así que chu chu fueraa. No los quiero en la gira tampoco", escribió el famoso en el chat de WhatsApp en el que tiene casi 20 millones de seguidores.

Bad Bunny escribió después que "pa' los que no saben de que canción hablo... hablo de la del chu chu tren y el mono amarillo", pero sus seguidores saben que se refería a Nostalgia.

En TikTok, la canción se ha hecho viral con más de 600 mil visualizaciones. "La composición, letra e interpretación del tema son creados por mi lado humano, mi lado IA transforma mi voz original en voces de artistas", afirma la cuenta @FlowGPT, creador del tema musical.