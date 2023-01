Yesenia Valencia, la psicóloga y actriz que analiza las emociones de Yeimy en ‘La reina del flow 2’

Si hay alguien que conoce a Yeimmy Montoya en ‘ La reina del flow’ es Olga Naranjo, su psiquiatra. Ella sabe sus verdades y lo que ocurre la mente de la artista.

Hay personajes que parecieran que están creados para los actores o si no que lo diga la actriz Yesenia Valencia , intérprete de Olga Naranjo:

“Yo estaba recién graduada de Psicología cuando me llamaron a hacer el casting, que inicialmente era de psicóloga (...) cuando me llamaron a hacer el 'call back' , o sea la segunda parte del casting, Juana Uribe dijo que no la quería de psicóloga sino de psiquiatra”, expresó.

Fue como una especialización en su carrera, así lo entendió ella.

“El psiquiatra puede medicar, puede correr un poquito más esos límites que tiene el psicólogo”, expresó la actriz.

Yesenia Valencia es psicóloga social y actriz hace más de 20 años y esta paciente le ha exigido mucho de sus dos profesiones.

“Es la única que se da cuenta de lo que le pasa a Yeimmy, si te das cuenta nunca se lo dice porque eso va contra la ética. Uno como psicólogo o psiquiatra no le está diciendo al paciente: 'usted es esto'. Uno lo único que hace es ser un vehículo conductor para que ellos mismos logren llegar a sus conclusiones y a lo que quieren”, manifestó Yesenia.

Además, Yesenia es la presidenta de Smart Films, el festival de cine hecho con celulares.

“Venimos con una categoría solo para mujeres y venimos con una categoría para etnias, o sea afros indígenas y gitanos”, confesó.

Bajo el lema: ‘Los superhéroes sí existen”, Yesenia quiere seguir aportando su conocimiento desde su experiencia como psicóloga social y eso sin dejar la actuación.