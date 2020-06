“Yo me esforzaré todos los días”: sentida reflexión de Daniella Álvarez sobre la vida

La exreina Daniella Álvarez, que permanece en la Fundación Cardioinfantil tras la intervención quirúrgica que le fue practicada el pasado 13 de junio, una vez más mostró su cara más amable y valiente.

“La vida está llena de esfuerzos, pero si no fuera así no tendría sentido. Yo me esforzaré todos los días para demostrarme y demostrarles que, con trabajo duro, todo se puede lograr”, escribió en su cuenta de Instagram.

Daniella Álvarez

Cabe resaltar que tras comentar su situación de salud y la operación a la que tendría que someterse para la amputación de su pie izquierdo, debido a una isquemia que afectó la circulación de sangre hacia las piernas, la presentadora se convirtió en un ejemplo de tenacidad.

El pasado fin de semana, Daniella Álvarez compartió con sus seguidores cómo avanza su recuperación y un momento que la hizo muy feliz: salir al parque a dar un pequeño paseo para recibir el sol.