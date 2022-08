¿Indirecta para Yina Calderón? Lina Tejeiro se pronunció tras polémico comentario de la DJ

Recientemente, la empresaria Yina Calderón se pronunció sobre la relación que mantiene la actriz Lina Tejeiro y el influenciador Juan Duque, por lo que la actriz no tardó en responder.

Tras la polémica opinión emitida por la empresaria de fajas , Lina Tejeiro subió unas historias a su cuenta personal de Instagram y, tras su mensaje, muchos opinan que se trata de una indirecta para Yina Calderón.

“Voy a decirles que lo que dice Pedro de Pablo, dice más de Pablo que de Pedro. Si ustedes escuchan hablando a una persona mal de otra, sencillamente esa persona está hablando de sí misma”, expresó la actriz.

Asimismo, Lina Tejeiro dejó en claro que no va a caer en ese juego de responderles a aquellas personas que hablan mal de ella, pues sabe que los involucrados se benefician de ello llamando la atención.

“Yo realmente no le encuentro sentido al hablar de la vida de una persona que ni me pone ni me quita, pero hay gente que sí, bueno, allá ellos”, indicó.

En la tarde de este viernes, 5 de agosto de 2022, Yina Calderón le respondió a la actriz de 'Padres e hijos'.

“Ella dice que no va a caer en el juego, pero ya me respondió. O sea, que sí cayó”, comentó.

Yina Calderón manifestó que basada en sus propias experiencias desea prevenir a Lina, y es que, según comenta, ella ya vivió "eso de estar con personas que solo desean colgarse de sus seguidores".

“Muchos seguidores notan lo mismo que yo, solo que yo soy la única capaz de decirlo. El tipo estrenó canción aprovechando que está con ella”, anotó la también DJ.

Finalmente, dejó en claro que solo respondía a lo que preguntaban sus seguidores y que el tiempo definirá quién tenía la razón.