Amazonas: así se ve la preocupante tragedia ambiental originada por la deforestación

La Alianza Informativa Latinoamericana inicia una serie de especiales sobre el cambio climático y la forma como se puede enfrentar ese fenómeno que afecta al planeta. En esta primera entrega, vea un recorrido por la deforestación en el Amazonas, una región del mundo que requiere especial atención por su riqueza biológica y por su papel en la conservación de la vida.



El Amazonas, el ecosistema más biodiverso del planeta, lleva en sus entrañas una enorme serpiente de agua que une a ocho países de Suramérica: Perú, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana, Surinam y Venezuela. Lo que el ser humano haga en su contra, atenta contra toda la humanidad, porque pone en riesgo la mejor máquina extractora de dióxido de carbono de la atmósfera.

El 60% de la selva amazónica se encuentra en Brasil y en la última década se han perdido 87 mil kilómetros cuadrados de selva debido a diversas razones, lo que equivale al 2,2 de su vegetación. Hay explotación ilegal de madera, agricultura, ganadería y minería.

En el llamado trapecio amazónico coinciden tres países: Colombia, Perú y Brasil.

En Colombia, la última década ha sido particularmente desastrosa: se ha perdido el 56% de bosques a causa de la deforestación.



En Perú, el 60% del territorio es de bosques tropicales; sin embargo, en varias zonas la deforestación indiscriminada e ilegal ha depredado miles de hectáreas.



¿Qué implica está pérdida de selva para el mundo? El antropólogo Martin von Hildebrand, conocedor como nadie de los secretos del Amazonas, tiene claras las consecuencias.

“La pérdida de bosques es pérdida de vida. Los bosques son parte de un gran sistema y ellos contribuyen a la resiliencia del planeta para adaptarse con el cambio climático gracias a la biodiversidad”, comenta.

Los guardianes del Amazonas dan esperanza, mientras el mundo ve con preocupación que la deforestación no para y que la muerte de delfines en el río Amazonas se asoma como una catástrofe ambiental. La WWF, la mayor organización internacional dedicada a la conservación de la naturaleza, señala que si la Amazonía sobrepasa el 20% de la deforestación llegará al punto de no retorno, lo que significa que ya no tendría capacidad de regenerarse.