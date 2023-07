Cayó señalada proxeneta que ofrecía a su hija menor de edad en Cartagena: “$200 por cada una”

El cruel mercado de niñas para la prostitución y que genera millonarios ingresos económicos a las redes criminales tiene en jaque a Cartagena. Noticias Caracol conoció el trabajo de un grupo especial de la Sijín que tiene como misión buscar a los proxenetas detrás de esas redes de explotación sexual infantil en la ciudad.

Con una cámara escondida se puso al descubierto una de las más tenebrosas bandas que se dedican a ese delito. Precisamente, se logró descubrir el modus operandi de alias Lola, una mujer señalada de ser proxeneta y de ofrecer a su hija y a 4 menores más a depredadores sexuales.

“Ustedes se van para allá, se relajan, hacen su gracia. $200 cada una, pero igual yo no le he comentado a ninguna, pero mi hija sí sabe, ella está clara, yo le dije que ustedes son mis amigos y que quieren algo con ella, no va a ser por primera vez”, dice alias Lola en un video.

Según investigadores, las niñas que eran ofrecidas por parte de esa señalada proxeneta llegaban a una playa de Cartagena para reunirse con sujetos. Ellas eran reclutadas en barrios humildes de la ciudad.

“Inducía a su propia hija y vecinas de su mismo sector. Aprovechaba la confianza, les hablaba de cómo podían ganarse el dinero y las reclutaba. Una de ellas estaba en estado de gestación y ejerciendo dicha actividad”, dijo la subintendente Sonia Quintero, investigadora.

Al parecer, alias Lola tenía una fachada como falsa masajista en las playas para poder ofrecer a las menores.

“Les dice a los turistas que tiene niñas, les pregunta cómo las quieren, si las quieren morenitas, si las quieren blanquitas y dice que tiene toda clase de niñas para ella realizar dicha actividad. Si cobraba $300.000, ella se quedaba con $200.000”, comentó la uniformada.

Luego de cerrar los crueles negocios, alias Lola llevaba a las menores de edad a sectores apartados de la playa para que las violaran.

Tras un año de investigación con agentes encubiertos, la Policía recuperó a unas 20 niñas que denunciaron haber sido explotadas por alias Lola, que terminó siendo capturada junto con su red criminal.

Al parecer, esta mujer tenía nexos con otras bandas de proxenetas que habrían sacado de sus viviendas a varias menores de edad, entre ellas, a la hija de un taxista.

“Ella me dijo que iba para la tienda a comprar una gaseosa y hasta el sol de hoy no volvió, estoy esperando a mi hija. Me dicen que mi hija está consumiendo drogas. La cosa se está poniendo candente con el problema de la prostitución infantil en la ciudad. Se desaparecen niñas de sus casas”, dijo el taxista, que busca a su hija entre las zonas de explotación sexual de Cartagena.

Las autoridades aseguran que existen enormes redes que tienen varios tentáculos en varias zonas de la ciudad.

“El fenómeno de trata en Cartagena tiene 4 maneras de funcionar. Por un lado, están asociadas al turismo sexual, allí encontramos la mendicidad forzada y la prostitución ajena. Vienen mujeres de Armenia, Pereira, Medellín. Hay toda una logística para que las mujeres estén acá, hay una industria con dueños haciendo dinero y no son las mujeres”, indicó Ana María González, secretaria del Interior de Cartagena.

Los principales consumidores de este negocio criminal, según autoridades, son los extranjeros. “Les explicamos a los estadounidenses que pueden cometer delitos en la legislación norteamericana estando en Colombia”, anotó González.