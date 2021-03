Bloguera comparte lo que pasó con sus ojos después de que le inyectaran bótox en el lugar equivocado

La bloguera estadounidense Whitney Buha decidió compartir en sus redes lo que pasó con sus ojos y rostro luego de que le inyectaran bótox en el lugar equivocado.

La mujer, que da consejos de moda, belleza y viajes a través de sus cuentas, quería tener las cejas más elevadas y una mirada más abierta, por lo que se sometió al tratamiento.

Sin embargo, notó que la ceja izquierda no había subido "así que volví a la consulta para que me añadieran 4 unidades para elevarla y que quedaran igual. Tres días después de esa visita esto es lo que ha pasado", posteó para mostrar cómo el ojo derecho estaba prácticamente cerrado.

La bloguera, que ha compartido todo el proceso de recuperación en sus redes, dijo que lo que tiene se conoce como ptosis, es decir párpado caído, lo que se dio porque le inyectaron bótox en el lugar equivocado y eso causó que el músculo se relajara demasiado y cerrara el ojo.

Whitney ha probado muchas de las cosas que le han recomendado expertos para volver a recuperar su mirada: acupuntura, gotas para los ojos, sauna, masajes con vibración en el área afectada, compresas calientes e, incluso, más bótox.

La bloguera reconoció que ha usado este tratamiento hace tres años “y nunca he tenido problemas hasta ahora. He utilizado rellenos bajo los ojos porque tenía grandes bolsas, me he inyectado en la frente, entre las cejas y también me hice un levantamiento de labio”.

Y pese a lo que le ocurrió afirma que volverá a usar bótox, pero no con la persona que le provocó lo que padece ahora.

Mientras tanto, solo le resta esperar y seguir los consejos de los especialistas, que le dicen “que el efecto sobre el párpado se desvanecerá antes que el resto del bótox, que me dura unos cinco meses”.