Con su perrito a la espalda, este joven limpia vidrios en una calle de Perú

Un joven limpia vidrios en una calle de Lima, Perú, con su perrito cargado a la espalda en una mochila, un video que se hizo viral rápidamente gracias a un conductor que le pagó por su diligente servicio y por el que varios ya buscan cómo ayudarle.

Más de 5 mil comentarios tienen las imágenes que ya alcanzan cerca del millón de likes.

Muchos mensajes son a favor del joven limpia vidrios y su mascota.

“Puede que no tenga hogar estable y por eso lo carga con él”, “no piensen mal, tal vez no quiera dejar al animalito en casa y lo lleva en la espalda para que no le pase nada en la carretera” y “quizás el perrito no puede caminar, si no estuviera cómodo intentaría salirse de la mochila”, fueron algunos de los comentarios positivos.

Sin embargo, otros sostuvieron que el joven limpia vidrios usa al perro para ganar más dinero.

“¿No se dan cuenta de que está utilizando a los animales como lo hacen con los niños para que les den dinero?”, “lamento decir que veo tristeza en los ojitos de ese perrito, ojalá no lo tenga solo para generar dinero” y “ojalá no lo use para aprovechar la ternurita del animalito”, dijeron.

