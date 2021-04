Corredor aficionado fue perseguido por un oso y su reacción causó sorpresa

En video quedó registrado el momento en que Evan Matthews, un corredor que pasaba por la carretera del Parque Nacional Grand Teton en Wyoming, Estados Unidos , fue acechado por un oso negro de color canela que salió del bosque hacia el camino.

En lugar de correr, hacerse el muerto o utilizar spray de pimienta en el animal , Matthews decidió empezar a hablar con él mostrando un increíble coraje.

En el video, que dura más de tres minutos, el hombre se dirige al oso gritándole “oye, no soy tu comida. No me importa si tienes hambre”, mientras intenta alejarse poco a poco. Aún así sus esfuerzos parecen no tener éxito puesto que el animal continua acercándose.

El mamífero lo siguió más de medio kilometro, mientras Matthews continuaba tratando de alejarlo con frase como: “Claro, podríamos dar un paseo si quieres, pero no te acerques más”.

Finalmente, ante tanta insistencia del hombre, el oso decide no seguir en la persecución y se aleja.

En la descripción del video, Evan Matthews explicó que las razones que lo llevaron a actuar de esa manera fueron “demostrar que era un ser humano y no ser confundido con otro animal”.