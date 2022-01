Encontró a la indicada😍: en sus votos de matrimonio prometió a su hijastro “ser la mejor madrastra”

Sin duda una boda es un evento muy especial, pero quizá sea difícil superar los votos que leyó Vanessa Lynch en el altar cuando estaba a punto de contraer matrimonio.

Con carta en mano y completamente conmovida pero segura de sus palabras, Vanessa le dijo a su futuro esposo, Craig Lynch, cuánto lo ama y no dejó de lado a una de las personas más importantes en su vida, su hijastro Henry de 9 años.

Prometiendo “ser la mejor madrastra que pueda”, Vanessa le dedicó a Henry un momento que nunca esperó tener en la boda. “Aunque no estaba allí el día en que viniste al mundo, ni para tus primeros pasos o tus primeras palabras, te amaré siempre como si fueras mío”, le aseguró la nueva esposa de su padre.

Inundado en lágrimas, Henry se acercó a su madrastra y le dio un abrazo que quedará guardado para siempre en sus memorias.

Las palabras expresadas en el matrimonio , llevado a cabo en Cambridge, Inglaterra , fueron celebradas por los asistentes, quienes tampoco pudieron contener el llanto.

Vanessa aseguró después al medio Daily Mail que “estaba muy nerviosa porque no sabía cómo reaccionaría Henry puesto que es muy tímido”. Sin embargo, asegura que para ella era importante expresarle su cariño y asegurarse de que el pequeño se sienta cómodo con su nueva familia, pues para Vanessa es una experiencia de vida.

La mujer, de 30 años, decidió caminar al altar junto a su padre y padrastro, asegura que “el hecho de que no compartas un lazo de sangre con alguien no significa que no puedan ser una familia”.