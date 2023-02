Fue por primera vez al gimnasio y resultó hospitalizado por un codo dislocado: estremecedor video

Mejorar la condición física siempre será algo muy positivo para el cuerpo como la mente, sin embargo, para un joven mexicano, la primera vez que fue a un gimnasio la recordará toda su vida, pues fue hospitalizado porque resultó con un codo dislocado.



En un video, que se viralizó rápidamente en redes sociales, muestra cómo este muchacho le ocurrió este insólito hecho cuando fue por primera vez a hacer ejercicio a un gimnasio, pero resultó en una sala de urgencias.

Las imágenes muestran cómo el joven estaba ejercitando sus brazos en una máquina de pesas, todo parecía estar bien, pero al momento de seguir esforzando sus brazos, el izquierdo se dobló y provocó que su codo se dislocara.

"Terminas en urgencias el primer día del gimnasio", dice el texto que publicó este usuario en TikTok para referirse sobre esta mala experiencia en su primer día de entrenamiento.



El metraje cuenta con millones de visualizaciones y cientos de comentarios, algunos haciendo chistes por el codo dislocado de este joven y otros expresando su impresión por lo que le sucedió.

Entretanto, algunos internautas compartieron experiencias similares a las que sufrió este joven. “Yo el primer día me entumí a tal grado que tenía mis brazos en ‘L’ y no los podía mover”, “Mí primer día a un amigo se le cayeron los lingotes de la polea en el dedo, casi se lo abre” y “El primer día hice pierna y casi me quedo sin la derecha haciendo sentadilla y por no poner el seguro” son algunos de los comentarios.

A los golpes por una máquina de sentadillas

Un gimnasio se convirtió en el escenario de pelea entre dos mujeres que, no queriendo compartir una máquina de sentadillas, terminaron a los golpes y hasta halándose el cabello. La escena ocurrió en octubre de 2022 y fue captada por una cámara de seguridad del establecimiento.

En las imágenes, que se hicieron virales, se observa a las dos mujeres esperando su turno para utilizar la máquina de sentadillas. Sin embargo, cuando esta estuvo disponible, trataron de utilizarla al mismo tiempo y fue así que se dio inicio al altercado.

Una de las mujeres empuja a la otra y ambas terminan agarradas del cabello. Incluso, durante la pelea, rompieron un vidrio que estaba instalado en el lugar. Mientras algunas personas se quedaron viendo la escena, otros consiguieron separar a las dos implicadas.