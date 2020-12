Influencer que compartía en redes sociales su lucha contra la anorexia perdió la batalla

“No quiero ser una de las 10 personas que mueren de anorexia”, fue uno de los últimos mensajes que posteó Josi Maria, que intentó vencer su desorden alimenticio y compartía su historia en redes sociales, donde también animaba a sus seguidores a hablar sobre sus propios problemas.

La influencer de origen alemán empezó a sufrir problemas circulatorios en el avión y al aterrizar en la isla empezó a debilitarse más.

Según varios medios, Josi se quedó dormida en la noche en los brazos de una amiga y nunca despertó.

“Te admiramos hasta el final por tu lucha contra esta grave enfermedad y tuvimos que mirar impotentes mientras perdías esta batalla”, posteó la mamá de la influencer en la última publicación de Instagram que hizo su hija.

En junio, Josi subió una foto de su cuerpo y comentó que lo hacía “no porque esté orgullosa de mi apariencia. Y no, tampoco la estoy publicando porque quiera motivar a otros a que se parezcan a mí. La razón por la que la publico es porque estoy en un viaje y quiero que me acompañen. Quiero compartir mis pensamientos y demostrar que estoy luchando activamente contra la anorexia . Porque quiero decirles que no tenemos que escondernos, no importa qué enfermedad mental suframos. ¡Y quiero decirles que todos son maravillosos como son! ¡Que pueden luchar! Que vale la pena y que somos fuertes. Todos somos fuertes. Tú eres fuerte. Yo soy fuerte”.

En agosto comentó que no se puede generalizar con quienes sufren este trastorno alimenticio y expresó cómo se veía en el espejo: “no, no creo que sea hermoso. Me gusta ser delgada, pero no flaca. (Sigue siendo una enfermedad, muchos lo olvidan y te juzgan por ello)”.

“Lo mejor sigue siendo cuando una mujer se siente bien. No importa si maquillada, sin maquillaje, con falda corta o pantalón de chándal. Es hermoso quien se siente hermoso”, decía.