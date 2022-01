Joven recibió un pelotazo en la playa y en un acto de ira le clavó un cuchillo al balón

En video quedó registrado el momento en que en una playa de Argentina una joven atravesó un balón con un cuchillo, cuando se encontraba compartiendo un rato con sus amigas.

La grabación fue compartida en Instagram , en el clip se puede detallar a las jóvenes disfrutando de un día de picnic en la playa. Sin embargo, en un momento dado, una de las mujeres es golpeada por un balón y su reacción generó asombro en las redes.

Tras ser golpeada, la joven tomó un cuchillo, con el que estaría cortando rebanadas de pan, y lo clavó en el balón.

No queda claro si esta fue la primera vez que la mujer recibió un golpe o ya había sido golpeada anteriormente.

Milis: me voy a mardel para alejarme de la gente tóxica y despejar malas vibras 😎👌



La mili más copada: pic.twitter.com/EL2F7YiIlE — ElBuni (@therealbuni) January 5, 2022

En redes sociales , los usuarios debatieron sobre lo ocurrido. Hay quienes afirman que el proceder de la mujer fue correcto, pues los pelotazos constantes llegan a ser muy molestos y perturban el poder estar tranquilo en algún lugar.

No obstante, la mayoría de las personas consideró el hecho como "repugnante", ya que consideran que la joven no tenía el derecho de arruinarle la diversión a quienes se encontraban en la playa.

“La indignación que me genera esto”, “qué nivel de amargura” y “si yo no me divierto nadie lo hará” fueron algunos de los comentarios en contra de la actitud de la mujer.

A raíz de la viralidad del video, las jóvenes fueron identificadas por los internautas y empezaron a ser víctimas de acoso, por lo que se vieron obligadas a cerrar sus cuentas en redes sociales.