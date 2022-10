Joven se hizo un tatuaje en el labio, pero el resultado no fue lo que esperaba

Famosos como Yina Calderón , Yeferson Cossio, Paola Jara y Christian Nodal han adoptado la moda de los tatuajes en el rostro. Si estos procedimientos estéticos no son realizados por un experto, sus consecuencias pueden ser desastrosas.



Tal fue el caso de una joven tiktoker que decidió hacerse un tatuaje, pero el resultado fue totalmente contrario a lo que ella esperaba. En un video, que cuenta con más de 11 millones de visualizaciones, la mujer explicó que quería que le escribieran la palabra 'Meow' en la parte interior del labio, pero sucedió todo lo contrario.

La joven, cuyo usuario en TikTok es @wilmah10, se ha tenido que someter a varios tratamientos láser para poder borrar el tatuaje. Internautas comentaron la publicación y la cuestionaron por tal procedimiento.

"No había forma, a menos de que estuvieses borracha o tu tatuador", "¿Por qué te hiciste un tatuaje con 'Meow' en primer lugar?" y "Pero, ¿ella no se da cuenta en el proceso que se lo está haciendo fuera y no dentro?", fueron algunas reacciones.