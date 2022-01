Le donó un riñón a su suegra y su novia lo dejó poco tiempo después para casarse con otro

Un hombre llamado Uziel Martínez compartió por medio de TikTok un video en el que cuenta que le donó un riñón a su suegra, pero semanas después quien era su pareja lo abandonó.

Una de las tendencias actuales de la plataforma de videos es compartir testimonios de qué es lo más extremo que se ha hecho por amor, y una de esas es la que publicó un hombre acompañada con una curiosa lectura: “Le doné un riñón a su mamá, me dejó y se casó al mes”.

El clip también tenía la canción 'Favorite Crime', de la cantante estadounidense Olivia Rodrigo, justamente en la parte donde es posible escuchar “Todas las cosas que hice para poder llamarte mío”. Ya cuenta con más de 16.000.000 de reproducciones, 2.000.000 de me gusta y 40.000 comentarios.

Los usuarios de la plataforma, en su mayoría, expresaron que el hombre se llevó el primer lugar de estas curiosas acciones que se hacen por amor. Otros por su parte no podían creer lo sucedido.

“Definitivamente le ganó a todos”; “Perdiste un riñón pero ganaste este tren” o “Tiene que ser broma, nunca nadie sería tan tonto”, indicaron en la publicación.

Tras la viralización del post, el hombre posteriormente explicó que no ha tenido problemas de salud y continua su vida con normalidad. También indicó que agradece por todos los mensajes de apoyo, pero que el se encuentra muy bien emocionalmente.

“De hecho yo estoy bien, estoy bien emocionalmente, creo que ella también. No tengo nada en contra de ella, estamos en buenos términos. No somos amigos, pero tampoco nos odiamos. Yo solo lo hice por hacer un TikTok. No creí que se fuera a salir esto de control”, concluyó.