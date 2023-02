Mamá vegana se enojó porque su hija debe ir al colegio disfrazada de pescadora

En las redes sociales se volvió viral el video de una madre de familia vegana que se queja por las decisiones que se toman en el colegio de su hija. La mujer dijo que las directivas del centro educativo le dijeron que la menor debe asistir disfrazada de pescadora, no obstante, la situación le generó incomodidad.

En un video que fue subido a TikTok , la mujer vegana escribió que siente “hartazgo del sistema y del adoctrinamiento”.

La señora indicó que la situación le causó diferentes emociones negativas. "No me gusta grabar videos así, pero es que estoy devastada: tengo entre ganas de llorar y quemarlo todo. Estoy hasta las narices que se nos diga a las personas que creemos en el veganismo que adoctrinamos y una mierd% adoctrinamos nosotras”, dijo.

Además, indicó que su hija no acudirá a clase con el disfraz que indicaron los profesores: “La clase de Nadia, de 8 años, ha decidido que van a ir en los carnavales disfrazados de pescadores. Le he dicho a la tutora que Nadia no va a ir de pescadora porque atenta con sus principios morales y éticos”.

En ese orden de ideas, manifestó que irá hasta las últimas consecuencias para que se tengan en cuenta las creencias de su pequeña: “Que no, que tiene que ir y tenemos un problema si no va. Me toca pelear, escalar al equipo directivo y mostrar cómo no se puede discriminar a nadie por sus creencias religiosas, morales o éticas. Estoy harta de que se nos ningunee y que no se nos tenga en cuenta nunca”.

La situación, como era de esperarse, generó cientos de opiniones, algunas a favor de la mujer y otras en contra.

“En la clase de mi hija tienen que ir de señales de tráfico y ella no tiene carné de conducir. Voy a escribir a la profesora”, “Quien no tiene problemas, necesita buscar alguno”, “No creo que haya problema porque no vaya” y “Te sobra mucho tiempo” fueron algunas de las impresiones de los internautas.