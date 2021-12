Modelo fue 'desinvitada' de un matrimonio porque se veía mejor que la novia

Completamente desilusionada, así quedó una modelo a la que sus amigos cercanos sacaron de la lista de invitados porque, con el vestido que le escogieron, lucía mejor que la novia.

Por medio de un video en TikTok, la modelo alemana Alena Yildiz contó lo que sucedió y el clip, por su puesto, se hizo viral.

"Mi amiga no me invitó a su boda porque cree que me veo demasiado bien con el vestido que eligió para mí", escribió en la red social al tiempo que compartió fotos de cómo lucía con el atuendo que tenía listo para el matrimonio.

Las imágenes muestran que el vestido que iba a utilizar Alena Yildiz era largo, con escote en forma de corazón y con adornos azules y plateados.

El video publicado en TikTok , y replicado por varios medios a nivel internacional, ya cuenta con más de 8 millones de reproducciones y miles de comentarios sobre el tema.

Por supuesto, son varios los internautas que se muestran de acuerdo con la modelo, pues, sin conocerla a ella ni a los prometidos, dejan clara su posición respecto al tema: fue una muy mala decisión por parte de los amigos que la habían invitado, dicen.

Publicidad

Sin embargo, hubo también quienes defendieron a la novia y señalaron que, “por tratarse de su gran día”, ella tenía la potestad de decidir.