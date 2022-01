Mujer en Paraguay celebra Navidad y Año Nuevo desde hace 22 años en la calle donde falleció su hijo

En Paraguay, una periodista compartió una imagen de dos mujeres que hacían un brindis por la Navidad en una calle solitaria. La fotografía fue compartida en Twitter sin saber que se trataba de una memorable historia que rápidamente se hizo tendencia.

Muchos internautas se burlaron de las dos mujeres; sin embargo, un medio local de Paraguay decidió contactar a una ellas y descubrió que este hecho tan sencillo hace parte de una tradición conmovedora.

Una de las mujeres de la fotografía es Cecilia Centurión, una viuda de 79 años quien perdió a su hijo en 1999 justo en la calle donde aparece brindando con su nieta María José, de 19 años.

El espíritu navideño que me representa 👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/bYqckpBnl8 — Tai-Ocampo-Prieto (@taiocampo) December 25, 2021

Cecilia relató que el 31 de diciembre de 1999 recibió una llamada telefónica en la que se enteró que su hijo de 19 años había fallecido por causa de un accidente de tránsito. Días antes de su muerte, el joven la había acompañado a tomar su transporte para regresar a General Artigas, su pueblo natal.

"Me abrazó, me besó y me dijo: 'Mamá, yo te quiero mucho'“, dijo la mujer explicando que esa fue la última vez que vio a su hijo.

Cecilia recuerda que su hijo amaba las festividades de Navidad y Año Nuevo , por tal razón, siempre se reúne en la calle donde falleció para hacer un brindis y encender una vela en su honor. Después de cumplir con esta tradición cada 24 y 31 de diciembre, regresa a su casa para compartir con el resto de su familia.

“El 24 y el 31 de cada año en lo que yo viva, me voy a ir ahí. A él le gustaba muchísimo la Navidad y el Año Nuevo. Cuando vivía, él traía todito para adornar la casa”, comentó Cecilia.

La mujer aseguró que mientras tenga vida, siempre cumplirá con esta tradición. Además, también lamentó las burlas que muchas personas hicieron en redes sociales.

"Puede morirse tu mamá, tu papá, tu hermano, tu marido, pero la muerte de un hijo no se repone jamás”, concluyó.