Niña perdió a su osito de peluche y creó un cartel que se volvió viral en redes sociales

En México , una niña de 7 años llenó de ternura las redes sociales luego de publicar un cartel en el que pedía ayuda para encontrar a ‘Bebé Jaguar’, su osito de peluche favorito. Afirma que lo extraña y que es su mejor amigo de toda la vida.

Todo comenzó cuando la niña fue al cine en un centro comercial de Ciudad de México.

Al regresar a su casa, se dio cuenta de que su peluche favorito ya no estaba en su maletín.

Invadida por la tristeza, decidió hacer, a mano, un cartel para que le ayudaran a buscarlo.

“Se busca gato de peluche: el viernes fui a cine a la Plaza Encuentro Fortuna y llevé conmigo a mi peluche, al que tengo desde los 3 años. Al llegar a mi casa me di cuenta de que no estaba en mi mochila y creo que se me cayó”, escribió la menor.

Asegura que extraña muchísimo a ‘Bebé Jaguar’, pues “es mi mejor amigo de toda la vida”.

El enternecedor cartel termina con un inocente premio que la niña ofrece a quien le dé razón de su peluche... “Recompensa: un dulce y 20 pesos”.

Un usuario de Facebook compartió la foto del cartel y se viralizó en pocas horas.

Pese a que la niña no ha podido encontrar a ‘Bebé Jaguar’, los internautas ya realizan desde hace varios días una verdadera cruzada para hallarlo y devolverle a la menor el trocito de felicidad que perdió.