Padre quiso animar a su hija antes de examen, pero decoración parecía de funeral

El arreglo floral con el que un padre quiso darle ánimo a su hija antes de una prueba para ingresar a la universidad terminó siendo motivo de burlas en Twitter.

“Mi padre ha puesto el salón así para que me salga bien selectividad, pero parece que me he muerto”, escribió la usuaria @celiiamr junto a la fotografía.

La decoración constaba de un ramo de flores, parecido a las coronas fúnebres, con una cinta, junto a una fotografía en la que la joven estaba seria y vestida de negro y una vela.

Mi papá decorando para que entre a la facultad 🤗 // mi papá decorando si no entro a la facultad 🙃 pic.twitter.com/Cixi637uaO — Brisa en 40tona (@brirotela) July 8, 2020

De inmediato, el trino se hizo viral y generó decenas de comentarios que, aunque se burlaban de la situación, también aplaudían el tierno gesto que quiso tener este padre de familia en España.