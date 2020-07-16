Presentadora perdió un diente cuando estaba en vivo
La forma como reaccionó fue tan profesional que ha recibido más aplausos que burlas. En sus redes sociales explicó el curioso hecho.
La periodista Marichka Padalko, de un canal ucraniano, pasó lo que ella describió como "el incidente más curioso de su carrera en 20 años" al perder un diente frente a las cámaras de su informativo.
En las imágenes se aprecia cómo la pieza se sale de su lugar justo cuando ella está hablando. Lo nota y rápidamente manda la mano a la boca. No perdió tiempo en sentir vergüenza, pues continuó su informe tras unas breves excusas a la audiencia.
Después del insólito incidente, que sorteó como toda una profesional, Marichka Padalko contó en sus redes sociales detalles del hecho.
En su cuenta de Instagram, además de publicar imágenes, explicó por qué su diente no es natural y reveló un viejo accidente: "tenía en mi dormitorio un pesado despertador metálico que una vez le interesó mucho a mi pequeña hija. Lo tomó y empezó a agitar el 'juguete' cerca de la mamá dormida. Tan pronto como bostecé, una pequeña mano alegre me rompió la mitad del diente".
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Нова "слава" прийшла звідки не чекали .... і підтримка теж😍. Так, в мене справді сьогодні під час прямого ефіру ТСН о 9:00 випала частина переднього зуба). Це, напевно, найкурйозніший мій досвід за двадцять років роботи ведучою. Прямий ефір тим і прекрасний, що завжди непередбачуваний. Так, в 2013 я вперше прямо в своєму ефірі побачила кадри затримання свого чоловіка😪 на протесті під Київрадою, а кілька років тому мою ногу під час випуску несподівано почала облизувати собака, що забігла зі студії @snidanok Цього разу моя колега @nata_goncharova мені написала, мовляв, "ти так зреагувала, ніби ти щодня губиш зуби😀". Ні, не щодня😁. Просто саме зараз я вирішила виправити ту прикрість, яка сталася понад десять тому. В мене в спальні стояв важкий металевий будильник і одного разу дуже зацікавив мою маленьку доньку. Вона схопила його з підвіконня і почала розмахувати "іграшкою" навколо сплячої мами. І щойно я позіхнула, як маленька весела ручка відбила мені половину зуба. Зараз зважилася нарешті на більш радикальний ремонт. Тільки була не дуже уважна до заборони свого стоматолога надкусувати їжу передніми зубами до закінчення лікування. Власне, тому сталося те, що сталося... Чесно кажучи, думала, що інцидент пройде непоміченим. Саме цей епізод свідомо не виклали на YouTube канал ТСН. Але ми недооцінили уважність наших глядачів. Блогерка @ekulka виклала це в своєму профілі, і .... понеслося по всіх виданнях, і не лише українських. В усій цій історії мене особисто вразила та кількість підтримки, яку я отримала) - і в коментарях, і в особистих повідомленнях. Друзі, велике Вам спасибі❤️))). В будь-якій ситуації зберігаємо спокій💪 Завтра вранці побачимось📺 в @tsnua
Sumado a eso, en días pasados había asistido al odontólogo para reforzar su tratamiento, pero “no estuve muy atenta”, aceptó.