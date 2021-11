Profesor se disfrazó como el dibujo que le regaló una estudiante que falleció en un accidente

Iván de Luna, un profesor de una escuela primaria en México , enterneció a miles de usuarios en las redes sociales tras disfrazarse en Halloween como un dibujo que le hizo una de sus estudiantes, la cual falleció en un accidente de tránsito.

El sentido homenaje fue subido a su página de Facebook con el mensaje: “Me disfracé de un dibujo que una alumnita tiempo atrás me regaló y por circunstancias de la vida ya no se encuentra aquí”.

Esa publicación cuenta con casi 60 mil me gusta y ha sido compartida más de 44 mil veces.

“Te luciste”, “mis respetos”, “eres un ejemplo a seguir”, “que lindo gesto para la memoria de la pequeña”, fueron algunos de los comentarios que sus amigos de esa red social dejaron en la publicación.

Con mucho empeño y creatividad, el profesor logró crear y vestir una réplica exacta del dibujo que la niña realizó.

El docente relató que recibió el dibujo hace más de tres años y que es un tesoro.

“Me dice ‘maestro, te hice un dibujo, te lo regalo’. Ese fue mi último día de prácticas. Ella siempre llegaba, se sentaba a mi lado y me sacaba plática. Tenía 6 años. Sufrieron un accidente automovilístico y perdieron la vida ella y sus familiares”, afirmó el docente a Tele Zócalo.

Sin lugar a dudas, ese disfraz fue un gran homenaje para la pequeña, que, aunque se fue, se quedó para siempre en el corazón de su profesor.