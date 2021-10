La tarde del martes 5 de octubre de 2021 se hizo viral una imagen en la que se veía a un hombre con su mano atrapada en una manija del Transmilenio. Lo más curioso es que, tras no poder sacarla, tuvieron que recurrir a los Bomberos para que le ayudaran.

No está claro cómo o por qué el hombre terminó con su mano atorada de esta manera en un bus de Transmilenio, pero en medio del insólito caso los comentarios y memes no se hicieron esperar.

Un usuario de Twitter publicó las imágenes con la leyenda “Si piensas que hoy no es tu día, solo mira estas dos fotos” y hasta la cuenta de Bomberos de Bogotá respondió jocosamente.

A la esposa de nuestro rescatado le decimos: ¡Si! Tranquila... estaba con nosotros, créale 🥺 Además es buena persona 👌 — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) October 6, 2021

Hubo quienes también hicieron referencia a Los Simpson, con una popular escena en la que Homero queda atorado entre dos máquinas dispensadoras de comida.

“Marge, no me lo vas a creer”, escribieron y @BomberosBogota respondió: “Tranquilos que mientras esto pasó, no se quemó ninguna maderera. Igual ¡siempre estamos atentos!”.

Tranquilos que mientras esto pasó, no se quemó ninguna maderera 🚒🙌



"A veces metemos la pata… otras veces… la mano. Para todos los casos, estamos para protegerte", resaltaron en otro trino los bomberos.