Shaggy y ‘Choco Aventuras’, la historia de los protagonistas del video que conmovió a Colombia

Un habitante de calle de Bucaramanga que le celebró el cumpleaños a uno de sus perros con gorrito y ponqué se convirtió en viral en las últimas horas. El hombre pone las velitas en el pastel, canta el ‘Happy Birthday’ y los consiente, en una conmovedora escena.

Muchos internautas compartieron la escena y algunos medios de comunicación se dieron a la tarea de buscarlo y preguntarle sobre su vida.

‘Choco’ o ‘Choco Aventuras’, como se le conoce en la calle, le contó a W Radio que se llama José Luis Matos y que ha vivido 15 de sus 25 años en la indigencia.

Relató que desde hace 10 tiene a su perrita llamada La Nena y desde hace 4 a Shaggy, un macho a quien le estaba celebrando el cumpleaños.

“Le celebré el cumpleaños, lleva cuatro años conmigo, La Nena y yo éramos los invitados, se merecían algo bonito, algo bacano. Para mí es muy importante que me acompañen, así no hablen, dicen muchas cosas por las miradas, presiento lo que me quieren decir por su mirada, es una esperanza que me llena para seguir adelante", le dijo a la periodista de W Radio.

Relató que con ellos ha recorrido el departamento, pues ha estado en Lebrija, San Gil, Socorro y otros municipios.

“Mis perros son como parte de mí, de algo que me cuida, son mis ángeles, nunca dejan acercarse a nadie cuando estoy durmiendo”, le explicó al medio de comunicación.

Dice que la historia de Shaggy es particular pues encontró al perrito en la calle y lo adoptó, pero días después apareció el dueño y, como no quería entregárselo, las autoridades le dijeron que el animal debía escoger con quién irse.

El perro escogió entonces a su dueño, pero días después volvió con ‘Choco’ y se quedó para siempre con él.

Luego de que el video se hiciera viral, ‘Choco’ abrió su propia cuenta en redes sociales pues muchas personas se han interesado en ayudarle a él y a sus mascotas.