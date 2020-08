Joven con síndrome de Tourette comparte poderoso testimonio de cómo vive con la enfermedad

Valentina Quintana grabó un video en el que cuenta su experiencia con el síndrome de Tourette, una enfermedad que le diagnosticaron a esta adolescente chilena hace dos años. Su testimonio, publicado en Instagram, supera los dos millones de reproducciones.

“El síndrome de Tourette es una enfermedad en la que entran espasmos, movimientos y gritos involuntarios. Esta puede durar años o también toda la vida”, dijo Valentina al comenzar su testimonio de más de tres minutos.

“Nadie sabía lo que tenía durante muchos años y con el tiempo mis padres se empezaron a dar cuenta que estaba gritando mucho y que estaba haciendo demasiados movimientos, entonces decidieron llevarme al médico”, recordó.

Con gran esfuerzo, Valentina Quintana prosiguió su relato sin ocultar sus espasmos y movimientos involuntarios.

“Es complicado y muy difícil en algunos momentos, como cuando me toca comer, porque termino desparramando todo y por eso me tienen que dar de comer”, continuó.

Víctima del bullying:

Publicidad

La ignorancia de muchos la ha lastimado, pero su fortaleza le ha permitido salir adelante y compartir mensajes que eduquen e inspiren sobre el síndrome de Tourette y otras enfermedades.

“Cuando salgo a la calle, mucha gente se ríe sin saber qué me pasa. También me ha pasado que la gente cree que me tienen que hacer un exorcismo como para que esto se me pueda sanar”.

Al final de su testimonio, Valentina hizo una invitación a todos:

“(…) Me gustaría que ustedes me alentaran a seguir adelante para sentirme mucho mejor conmigo misma. Ojalá me puedan entender y no solamente a los que tenemos Tourette, sino a todas las personas que puedan tener alguna enfermedad y que pueda significar la burla de otros”.

Publicidad

Vea aquí el testimonio completo de Valentina Quintana: