Un día antes de casarse, hombre termina con su prometido y cambia de pareja

Eder Meneghine es un hombre muy importante en el mundo gastronómico, siendo propietario de restaurantes y locales. Por ello quiso darle una gran importancia a su boda, organizando todos los aspectos con lujo de detalles para casarse como se debe . Un día antes de su boda, tuvo una fuerte discusión con su pareja Dyl Reis, con quien se lleva 37 años de diferencia. Dicha discusión ocasionó el rompimiento de la pareja e incluso Eder llegó a argumentar que “el amor desapareció de un momento a otro”.

Aunque la relación llegó a su fin, Eder Meneghine tenía claro que había invertido mucho tiempo y dinero en los preparativos y por ello la boda siguió en pie. Dándose cuenta que el amor de su vida siempre estuvo allí , solo que ahora lo llamaba amigo. Es por esto, que al día siguiente buscó a un antiguo exnovio, el chef Hugo Oliveira, quien no tardó en aceptar casarse con él y volverse su compañero de vida.

Fue tanta la sorpresa que incluso varios invitados llegaron a "desmayarse". Sin embargo, Eder recibió el apoyo de todos sus amigos y en dicho momento las ovaciones se hicieron presentes.

"Estoy muy feliz por el apoyo de nuestros amigos, la fiesta, la decisión de Hugo. Y en realidad, no soy una persona que crea en Dios, pero lo diré desde el fondo de mi corazón: aunque quieras dibujar tu camino, tu destino, no eres nada si no estás en manos de una fuerza superior. Ningún novelista ha escrito una trama como esta", comentó el hombre.