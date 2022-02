¿Una supercita? Lo conoció por Tinder, pero cuando lo vio en persona estaba disfrazado de Batman

Una mujer, quien para proteger su identidad se hizo llamar Mariana, conoció a un hombre por medio de la aplicación de citas Tinder . Todo iba muy bien, pues tenían conversaciones amenas y hasta él le contó en qué trabajaba y dónde vivía.

Después de hablar toda una semana, este hombre, de nombre Gonzalo, invitó a Mariana a su apartamento, ubicado en Buenos Aires, Argentina, para tener una cena que él mismo iba a preparar. Ella aceptó la invitación.

El día de la cita, ella llegó al edificio de Gonzalo y esperó abajo para que él le abriera la puerta, pero le expresó que era más fácil que Mariana subiera, debido a que tenía miedo de que se le quemara la comida.

“Empiezo a recordar detalles ahora. Cuando bajé, sentí el olor a comida y tuve esa sensación que la iba a pasar bien, pero esa idea se me derrumbó cuando abrió la puerta”, contó Mariana para el medio local TN.

En efecto, todo se derrumbó para la mujer de 29 años, puesto que el hombre, cuando abrió la puerta, estaba disfrazado de Batman.

“Es que toqué el timbre, esperé otros pocos segundos y apareció. Estaba disfrazado de Batman, con la máscara incluida. Se la sacó solo para saludarme y volvió a ponérsela”, añadió la joven.

Mariana, sorprendida, solo le pudo bromear diciéndole “¿quieres que sea tu batichica?”.

En aquella noche, el hombre que conoció por Tinder preparó una deliciosa cena y abrió una botella de vino, “todo eso sin quitarse las máscara”.

“Me quedé porque soy de conocer a las personas. Claramente no tuvimos intimidad. Cuando me abrió la puerta y abrí la boca, esa fue mi expresión. Él me devolvió una sonrisa sin mostrar los dientes. Charlamos, hablamos, pero sabía que no iba a tener sexo con una persona que estaba disfrazada de Batman en la primera cita”, agregó Mariana.

Al final de la noche, Gonzalo la invitó a quedarse a dormir, pero ella le dijo que ya era tarde. Al momento de despedirse, el hombre se volvió a quitar la máscara y los dos rieron. “Sinceramente nunca supe cuál era su morbo”.