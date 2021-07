Victoria, la reina que no tiene brazos ni una pierna y que se siente como una ganadora

Victoria Salcedo se ha convertido en un ejemplo en su país y en el mundo con su historia de vida, pues es una reina que no tiene brazos ni una pierna y ahora aspira a convertirse en la futura Miss Ecuador, concurso que se llevará a cabo el 11 de septiembre.

Puede ver:

El clamor de una dibujante que está a punto de quedar ciega por una enfermedad

En diálogo con Ecuavisa, la estudiante de comunicación contó cómo perdió sus extremidades, cuando tenía solo 5 años.

“El recuerdo es que estaba jugando con amigas, estaba en patines y tomé una vara de metal para sostenerme y no caer, y esa vara la usé y toqué el cable de alta tensión de mi casa”, recordó.

“Sufrí una descarga eléctrica y es por eso que me tuvieron que amputar, me dio gangrena y para salvarme la vida me tuvieron que amputar”, detalló sobre lo que vivió hace ya 20 años.

Sin embargo, esta reina que no tiene brazos ni una pierna recuerda que tuvo una infancia “muy feliz, saltaba, brincaba, compartía con mis compañeras, siempre me ha gustado hacer shows de baile, siempre quería participar en los shows de mi colegio”.

Publicidad

Respecto a si cambiaría algo de su niñez, ella no menciona su accidente, sino otra cosa:

Cambiaría mis ideas de que no iba a poder. Cuando era pequeña, en mi inocencia, pensaba que no era una mujer tan linda, me veía diferente, me preguntaba muchas cosas y creo que perdí el tiempo pensando en eso.

Victoria, la reina que no tiene brazos ni una pierna, se considera desde ya “una ganadora”.

Vea también:

Hermanas se tatuaron las últimas palabras que su papá les escribió antes de morir de coronavirus