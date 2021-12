¿Cómo actuar si se extravía su mascota?

No hay nada más angustioso para un propietario que perder a su mascota y no encontrarla. La sensación de agobio por no saber dónde ni cómo estará el animal es indescriptible. Tras el shock inicial, algunos piensan que su animal encontrará el camino a casa, pero no siempre es así.

Cuestiones como cuánto tiempo puede estar su mascota desaparecida, cómo encontrarla o qué hacer cuando se pierde uno que lleva chip son esenciales.

Para conocer más detalles sobre qué hacer si su mascota se pierde vea el video que encabeza este artículo.