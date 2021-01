Adolescente de 16 años vendió a su bebé de un año por medio millón de pesos

Una adolescente de 16 años, identificada por las autoridades como Leslie 'N', fue detenida por vender a su bebé, de un año y seis meses, en 3 mil pesos mexicanos, unos $520 mil en moneda colombiana.

(Otras noticias: Colombia reportó una nueva cepa de COVID-19: ¿es más contagiosa? )

La menor de edad fue aprehendida en el estado de Nuevo León, en Monterrey, México , luego de que la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes recibiera una denuncia.

Según registros de medios locales , el 7 de octubre del año pasado, estando en su vivienda, la jovencita le entregó a su bebé, que aún no había sido inscrita en el registro civil, a una persona particular - de la que no se entregaron datos - a cambio de 3.000 pesos mexicanos.

Una vez se conocieron los hechos, se inició la investigación que dio como resultado la aprehensión de la menor, el pasado 4 de enero, y la recuperación de la bebé, que quedó en custodia del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias, DIF.

A Leslie 'N' le imputaron el delito de trata de personas en la modalidad de adopción ilegal y estudian si hay más personas involucradas en el caso.