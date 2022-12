Andrés Felipe Arias vuelve a la cárcel por una mentira del Gobierno de Colombia: Uribe

El expresidente lamentó que una corte federal aprobara la extradición del exministro y ordenara ponerlo bajo custodia.

El juez de la Corte del Distrito Sur de Florida John O'Sullivan dispuso que el exministro de Agricultura colombiano Andrés Felipe Arias sea extraditado a su país, donde fue condenado en 2014 a más de 17 años de prisión y más de 16 millones de dólares de multa por el desvío de recursos de un fondo de campesinos e irregularidades en algunos contratos.

"El juez dijo que en primera instancia es viable la extradición y dejó detenido a Arias aduciendo riesgo de fuga", dijo el abogado Víctor Mosquera, miembro del equipo de la defensa del exministro.

Arias está radicado desde hace más de tres años en Miami, donde viajó poco antes de conocerse la sentencia en su contra en Colombia y pidió asilo político.

Mosquera anunció que Arias apelará el fallo, para lo cual tiene un plazo de 30 días. Esta decisión sobre la apelación puede tomar entre seis meses y un año. Mosquera dijo que Arias llevará el caso hasta la Corte Suprema de Justicia estadounidense si es necesario.

Si en última instancia queda en firme la extradición, el gobierno de Donald Trump deberá decidir si aplica o no, explicó Mosquera.

Defensa de Arias asegura que es difícil que el exministro sea enviado a Colombia porque no existe un tratado de extradición bilateral vigente entre Estados Unidos y Colombia.

“No solo no existe tratado vigente entre Estados Unidos y Colombia, sino, además, la Corte Suprema de Justicia colombiana ha actuado de manera corrupta y politizada”, aseguró Óscar Markus, abogado de Arias.

En su apelación, Arias asegurará que existe persecución política en su contra por parte del gobierno de Juan Manuel Santos, para lo cual Mosquera dijo que cuentan con pruebas de que el juez O'Sullivan "fue inducido a error".

Uribe, actualmente senador y quien ha calificado de "injusta" la condena a su exministro, estuvo presente en la audiencia en Miami el miércoles.

“El señor Arias vuelve a la cárcel por una mentira del gobierno de Colombia, por una condena de una corte en la cual hay probados casos de corrupción”, señaló.

Arias, muy cercano a Uribe, fue condenado en julio de 2014 por la Corte Suprema de Justicia colombiana por delitos cometidos durante la ejecución del programa Agro Ingreso Seguro (AIS).

Arias asumió primero como viceministro de Agricultura en 2004, y como ministro de esa cartera en 2005. En febrero de 2009 renunció a su cargo e intentó postularse sin éxito como candidato del Partido Conservador en las elecciones presidenciales de 2010, que ganó Santos.

