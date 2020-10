Así fue la inauguración de la polémica calle Álvaro Uribe Way en Miami

Una calle de Miami-Dade ahora se llama Álvaro Uribe Way . Está ubicada entre Kendall y Westchester, sobre la avenida 117. Lugar por donde varios colombianos, simpatizantes del expresidente, realizaron una caravana para inaugurarla.

“Un homenaje a esa persona que ha sido tan perseguida, pero que a nosotros nos libró de tantas cosas”, manifestó Ana Herrero, uribista residente en Miami.

Fue la comisión del condado Miami-Dade la que aprobó que esta calle llevara el nombre del exmandatario colombiano, pese a que en ese momento se encontraba en detención domiciliaria .

“Es una ciudad que verdaderamente reconoce lo que ha hecho el presidente Álvaro Uribe Vélez, ellos conocen muy bien al presidente”, dijo Fabio Andrade, líder uribista en Miami.

Fueron nueve votos a favor y dos en contra, pero la decisión levantó controversia entre parte de la comunidad colombiana residente en el sur de Florida.

“¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Fujimori Way? ¿Tirofijo Way? No podemos tener nada de esto, tenemos figuras como Falcao, Shakira, tenemos tantas figuras que representan lo positivo de nuestro país”, reclamó Carlos Naranjo, residente en Miami.

Horas antes, a un costado de la calle Álvaro Uribe Way, activistas colombianos habían instalado carteles con la foto de reseña carcelaria del expresidente , acompañada de un mensaje sobre las investigaciones en su contra.

Se espera que la placa que identificará esta calle con el nombre del exmandatario colombiano sea instalada en los próximos días.