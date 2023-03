Autoridades allanaron sede de secta que aparece en revelador documental de Netflix

La Policía y la Fiscalía surcoreanas irrumpieron este jueves 23 de marzo para registrar la sede de la secta Misión del Evangelio Cristiano, objeto de un reciente documental de Netflix , para investigar los abusos sexuales supuestamente cometidos por su fundador, Jung Myung-seok, contra seguidoras del grupo.

Los efectivos entraron en el complejo que la secta tiene en Geumsan, a unos 165 kilómetros al sur de Seúl, para tratar de hacerse con pruebas de estos supuestos abusos.

Jung, de 78 años, se encuentra desde el año pasado en prisión preventiva después de que dos antiguas fieles del culto de nacionalidad hongkonesa y australiana lo acusaran de abusar de ellas.

Ambas mujeres relatan sus acusaciones en el documental 'In the Name of God: A Holy Betrayal' (En el nombre de Dios: una traición divina), coproducido por Netflix y la cadena surcoreana MBS y que dedica cuatro de sus ocho episodios a Jung.

Desde que fue arrestado de manera preventiva, al menos otras tres seguidoras de la secta, conocida también como Jesus Morning Star (JMS) o Providencia, lo han acusado de abusos sexuales.

Jung, que se considera a sí mismo un mesías, salió de prisión en 2018 tras pasar 10 años encarcelado después de que los tribunales lo condenaran por violar y cometer otros abusos sexuales sobre varias integrantes de la secta y por malversación de fondos.

Un tribunal rechazó recientemente un requerimiento de la propia secta para impedir la emisión del documental, que recoge infinidad de testimonios de exseguidores y activistas que han tratado de recabar pruebas de los abusos que Jung parece haber cometido durante décadas y de manera sistemática contra cientos (algunos que creen que miles incluso) de seguidoras de JMS.

Cayó un pervertido que espiaba baños de mujeres

En Tailandia, fue condenado a dos años de prisión un extrabajador de la embajada de Australia en Bangkok tras haber instalado cámaras escondidas en los baños para mujeres en su antiguo lugar de trabajo.



Nayot Thamsongsana, de 39 años, fue declarado culpable de dos acusaciones de agresión sexual, indicó a la AFP un fiscal en Bangkok.

Este tailandés, que trabajaba en la embajada como técnico informático, fue arrestado en enero de 2022 y luego fue despedido.

El incidente estalló el año anterior después de que alguien encontró en el suelo una tarjeta de memoria de las cámaras escondidas, según la cadena australiana ABC.

Sesenta mujeres ofrecieron su testigo a la Policía durante la investigación, señaló esta televisión.

Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia



Línea Nacional: 155

Policía Nacional: 123

Línea Fiscalía General de la Nación: 122

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080

Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141

WhatsApp: 320 239 1685 – 320 865 5450 – 320 239 1320